Anadolu Ateşi 25. Yıl Özel Gösterisi AKM'de

LEVENT YÜKSEL- 30. YIL SENFONİK KONSER

27 HAZİRAN- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

1993 yılında hepimizin hayatına dokunan ‘Med Cezir’ albümü ile solistlik kariyerine zirvede başlayan Levent Yüksel, 30. yıl dönümü için senfonik bir şölen ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda 27 Haziran saat 20:00’de hayranlarının karşısına çıkacak. Levent Yüksel, 30. Yıl Senfonik Konserinde tüm albümlerinden özenle seçilmiş, en sevilen şarkılarını senfonik orkestra eşliğinde seslendirecek.

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ANADOLU ATEŞİ 25.YIL GÖSTERİSİ

29 HAZİRAN- 21.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU Türkiye'nin önde gelen ve dünya çapında tanınan dans topluluğu Anadolu Ateşi’nin 25. yıl özel gösterisi, 29 Haziran saat 21.00’de Türk Telekom Opera Salonunda sanatın, müziğin ve dansın kusursuz bir uyum içinde buluştuğu bir sahne sunacak. 1999 yılında Mustafa Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Anadolu Ateşi, bugüne kadar 109 ülkede gerçekleştirdiği 8500'den fazla gösteriyle dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazandı. 25 yıl boyunca 50 milyon kişiye dokunarak, dansın evrensel dilini yücelten Anadolu Ateşi, büyük bir mirasın taşıyıcısı olarak adından söz ettiriyor.