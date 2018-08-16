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Kazı çalışmalarına katılan Bernard Van Daele de çalışma alanı olarak Roma askeri tarihi ile ilgilendiğini ifade etti. Satala'nın bu anlamda önemli bir yer olduğuna dikkati çeken Van Daele, "Çünkü Türkiye'de sadece 4 Roma lejyonu biliniyor. Bunlardan henüz ortaya çıkmamış olanı da Satala. Benim uzmanlık alanım Roma askeri tarihi olduğu için burası benim için çok önemli. Her zaman böyle bir Roma askeri yerleşimini kazmak mümkün olmuyor. Bu nedenle buradayım. Umarım bu çalışmaya önümüzdeki yıllarda da devam edebiliriz. Bu çalışma için gerekli yerlerden gerekli desteği alabiliriz" ifadesini kullandı.