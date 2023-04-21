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Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet ediliyor

Tokat'ta bulunan ve Anadolu'da yaşayan ilk kavme ait olduğu söylenen tapınak birçok rivayete konu olurken, turizme kazandırılmayı bekliyor

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İHA
  • Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet ediliyor

    Tokat'ın Niksar ilçesine yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bulunan Efkerit Vadisi'ndeki dağın yamacında oyularak yapılan tapınak dikkat çekiyor. İHA'nın haberine göre Anadolu'nun ilk kavimlerinden olan Luvi kavmine ait olduğu söylenen tapınak, halk arasında birçok rivayete konu oluyor. Yamaçtaki ilginç ilkel yapının, Danişmendliler Beyliği tarafından cephanelik ve Hristiyan din adamları tarafından tapınak olarak kullanıldığı ileri sürülüyor. Bölge halkı yapının turizme kazandırılmasını bekliyor.
  • Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet ediliyor

    Dağ yamacında bulunan yapı hakkında birçok rivayetin bulunduğunu belirten Sedat Öztürk, "Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Efkerit Vadisi'ndeyiz. Burada Anadolu'nun ilk kavmi olan Luvilere ait olduğu düşünülen bir tapınak var. Dağın yamacına oyulmuş çok enteresan bir yapı gibi duruyor. Bu tapınak hakkında çeşitli rivayetler var. Bu rivayetlerden bir tanesine göre yapıyı Luvi kavminin Nuh Tufanı'ndan kaçmak ve korunmak amaçlı yaptığı söyleniyor.
  • Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet ediliyor

    Diğer bir rivayete göreyse Danışmendli hükümdarının burayı silah deposu olarak kullandığı söyleniyor. Başka bir rivayete göreyse Hristiyan din adamlarının burada inzivaya çekildiği iddia ediliyor. Halkın bu bölgeye turizm açısından bakış açısı var. Turizme kazandırılmasını istiyorlar" dedi.

     
  • Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet ediliyor

    Serenli kasabası Beyazıt Mahallesi muhtarı Salih Karabacak, vadinin turizm için uygun olduğunu belirterek, "Efkerit Vadisi çok eskiye dayanan, görmeye değer bir yer. Turizme kazandırılmasını arzu ediyoruz. Vadide bir tapınak var, Nuh Tufanı'ndan kaçan bir kavmin oraya sığındığı söyleniyor. Tapınağın turizme elverişli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet ediliyor
  • Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet ediliyor

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