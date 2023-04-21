Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet ediliyor

Dağ yamacında bulunan yapı hakkında birçok rivayetin bulunduğunu belirten Sedat Öztürk, "Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Efkerit Vadisi'ndeyiz. Burada Anadolu'nun ilk kavmi olan Luvilere ait olduğu düşünülen bir tapınak var. Dağın yamacına oyulmuş çok enteresan bir yapı gibi duruyor. Bu tapınak hakkında çeşitli rivayetler var. Bu rivayetlerden bir tanesine göre yapıyı Luvi kavminin Nuh Tufanı'ndan kaçmak ve korunmak amaçlı yaptığı söyleniyor.