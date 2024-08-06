Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün

Olimpiyatlar tüm heyecanıyla devam ederken bu yıl Paris'te Türkiye sadece sporcularıyla değil yerli ürünleriyle de temsil ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin "Resmi E-Ticaret Hizmetleri Partneri’’ olarak yer alan Trendyol yaptığı bu anlaşmayla 130 yıllık Komitenin tarihindeki ilk Türk partner oldu. Firma yaz oyunlarına özel bir koleksiyon da hazırladı.

"60 BİN ADET ÜRETİM YAPILDI"

Konuyla ilgili bilgi veren Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin "Olimpik halkaları ve olimpiyatların ruhuna sahip mesajları üzerinde taşıyan Olimpiyat Koleksiyonu’numuzu IOC ile anlaşmamız kapsamında dünyanın dört bir yanında satışa çıkardık. Paris 2024 oyunları kapsamında Şanzelize ile Concorde Meydanı arasında bir Resmi Olimpiyat Mağazası açıldı. Paris 2024’e dair tüm ürünlerin satıldığı ve tüm dünyadan ziyaretçilerin geldiği bu mağazada yer alan Türk markası Trendyol. Koleksiyon Denizli başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında üretildi. Koleksiyonda t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta gibi 19 farklı parça bulunuyor. 60 bin adet üretim yapıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin de merkezinin bulunduğu Lozan’daki Olimpiyat Müzesi (The Olympic Museum) de dahil olmak üzere Made in Türkiye etiketli koleksiyon tüm dünyayla buluştu" dedi.

REKLAM MİLANO VE LOS ANGELES'TA DA İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK Çetin ürünlerin Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman, Çekya, Romanya, Hollanda, Almanya’da da Trendyol uygulamamız üzerinden uluslararası satışa sunulduğunu belirtti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile işbirliklerinin, 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nı da kapsadığı bilgisini verdi. "90 BİN SATICIMIZI E-İHRACATÇI HALE GETİRDİK" Hedeflerinin Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu ifade eden Çağlayan Çetin sözlerine şöyle devam etti:

"Küreselde ise Türk ürünlerinin ve Türk satıcılarının sürdürülebilir bir iş modeliyle dünyada rekabetçi hale gelmesini istiyoruz. Ülkemizin ve Türk işletmelerinin uluslararası pazarlarda rekabetçi gücünü artırmak adına e-ihracat odaklı çalışmalarımıza son yıllarda hız kazandırdık. Bu doğrultuda sunduğumuz geniş kapsamlı mikro ihracat çözümleri ile, 70 bini KOBİ olmak üzere, toplamda son 90 bini aşkın satıcımızı e-ihracatçı hale getirdik. Yurt dışı pazarlarda Türk işletmelerini daha güçlü desteklemek adına yurtdışı yolculuğumuzu hızlandırmış durumdayız."

REKLAM 2021-2023 DÖNEMİNDE 14 MİLYAR TL VERGİ ÖDEDİ Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin başta vergi tartışmaları olmak üzere son dönemde gündeme gelen konulara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin yasa, kanun ve vergi sistemine tamamen uyumlu bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Çetin "Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajına ve ilgili tüm diğer vergilere tabiyiz. DSM Grup olarak yalnızca 2021-2023 dönemine devletin ilgili kurumlarına ödemiş olduğumuz vergi tutarı 14 milyar TL oldu" ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR DOLAR YATIRIM GETİRDİK" Türkiye’de Silicon Vadisi yatırımının geldiği ilk şirket Trendyol olduğuna dikkat Çeken Çetin şunları söyledi: