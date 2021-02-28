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Anadolu Efes: 101 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 85

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 101-85 yenerek namağlup unvanını korudu

Anadolu Efes: 101 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 85
AA

Anadolu Efes: 101 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 85

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 29, Doğuş Balbay 3, Tolga Geçim 13, Singleton 5, Pleiss 18, Yiğitcan Saybir 17, Dzanan Musa 10, Erten Gazi 2, Tarık Sezgün 2, Sertaç Şanlı 2

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 31, Erdem İlter 5, Cook 12, Abu 15, Atkins 20, Hasan Emir Gökalp, Caner Ercan, Mustafa Baştürk 2, Fırat Töz

1. Periyot: 35-22

Devre: 66-40

3. Periyot: 85-57

Ev sahibi takım, bu sonuçla ligdeki 22. maçından da galip ayrıldı. Konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da isabetli dış atışlarla başladı. Tempolu oyunla geçilen ilk dört dakikayı Anadolu Efes, 17-13 üstün bitirdi. Basit top kayıpları yapan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşısında oyun üstünlüğünü çeyreğin ikinci bölümünde ele geçiren ev sahibi takım, ilk periyodu 13 sayı (35-22) farkla önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, soyunma odasına 66-40 önde girdi.

İkinci yarı düşük bir tempoda oynanırken ev sahibi takım, farkın kapanmasına izin vermedi ve final periyoduna 85-57 üstün gitti.

Son çeyrekte Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, farkı kapatmaya çalışsa da çabası yeterli olmadı. Anadolu Efes, karşılaşmayı 101-85 kazandı.

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