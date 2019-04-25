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Anadolu Efes, 18 yıllık özlemi bitirmek için sahada

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın İspanya'da Barcelona Lassa'yı yenmesi durumunda 18 yıl sonra Dörtlü Final'e kalacak

Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını yenmesi durumunda 18 yıllık özlemini bitirerek adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin dördüncü maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Play-off çeyrek final üçüncü maçında rakibini deplasmanda 34 sayı farkla 102-68 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibini bir kez daha mağlup etmesi durumunda seriyi 3-1'e getirip 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.

Anadolu Efes, serideki dördüncü maçı kaybetmesi durumunda ise Dörtlü Final'e kalacak son takımı 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma belirleyecek.

TÜRK DERBİSİ İHTİMALİ BÜYÜK

Anadolu Efes, turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'in ilk maçında Zalgiris-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko da Dörtlü Final'e kalmak için büyük bir avantaja sahip.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, rakipleri karşısında birer galibiyet daha alması durumunda tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirine rakip olacak.

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