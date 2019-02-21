THY Euroleague’in 23. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’u 75-65'lik skorla mağlup etti. Böylece lacivert-beyazlılar 15. galibiyetini elde ederken, Yunan temsilcisi ise 11. mağlubiyetini aldı.
THY Euroleague’in 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. İlk periyoda dış atışlarda isabetli oynayarak başlayan Efes, daha sonra sayı bulmakta zorlandı. Olympiakos’un da boyalı alanı iyi kullanmasını durduramayan Efes, periyodu 22-18 geride kapadı. İkinci periyotta ilk dakikada sayı bulamayan Anadolu Efes, bir ara 8 sayı geri düşmesine rağmen son 9 saniye kala Moerman’ın basketi ile devreye 36-35 önde girdi. Üçüncü periyotta hücumda Larkin ve Dunston ile sayılar bularak bir ara farkı 10’a çıkaran lacivert-beyazlılar, Micic’in 2 saniye kala attığı sayı ile periyodu 56-49 önde tamamladı. Son periyotta Olympiakos’un geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, farkı da açtı ve parkeden 75-65'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skoreri Yunan temsilcisinde 14 sayı ile oynayan Strelnieks olurken, Efes'de ise Simon 13 sayı ile takımını sırtlayan isim oldu. Bu maçla birlikte lacivert-beyazlılar 15. galibiyetini elde ederken, konuk ekip ise 11. mağlubiyetini aldı.
İLGİ BÜYÜKTÜ
Efes taraftarları Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye yoğun ilgi gösterdi ve tribünleri doldurdu. Az sayıda Yunan taraftarları da deplasman tribününde maçı takip etti. Öte yandan mücadeleyi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da izledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.