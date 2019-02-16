Karşılaşmaya rakibine oranla daha iyi giren Anadolu Efes, Micic ve Moerman'ın basketleriyle 4. dakikada 7 sayılık (9-2) farkı yakaladı. Özellikle Moerman'ın hem pota altı hem de dış atışlarda gösterdiği başarılı performansla farkı çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-14 önde bitirdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan 2. periyotta Benzing ve Burak Can Yıldızlı ile etkili olan rakibine Sertaç Şanlı-Dunston ikilisiyle karşılık veren Anadolu Efes, 15. dakikayı 28-20 üstün geçti. Moermon-Dunston ikilisiyle rakip savunmayı aşan Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 8 sayı farkla 38-30 önde gitti.
Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe de etkili giren taraf oldu. Savunmada rakibini top kayıplarına iten Anadolu Efes, hücumda da özellikle Moerman ve Micic'in art arda sayılarıyla 25. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 53-34. Simon ve Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisindeki yüksek yüzdesiyle kontrolü tamamen eline geçiren Anadolu Efes, periyodu 65-46 önde tamamladı.
Final çeyreğinde Anadolu Efes, genç oyuncusu Yiğitcan Saybir ile üst üste basketler üretirken, 34. dakikayı 72-55 üstün geçti. Erkan Veyseloğlu ve Berkay Taşkıran'ın basketleriyle Beşiktaş Sompo Japan, bitime 1,5 dakika kala farkı 6 sayıya (76-70) indirdi. Yiğitcan Saybir'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-70 galip ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 1, Moerman 29, Micic 9, Dunston 8, Simon 8, Beaubois 9, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 2, Yiğitcan Saybir 6, Onuralp Bitim 2, Mustafa Kurtuldum
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey, Erkan Veyseloğlu 16, Burak Can Yıldızlı 6, Buva 8, Rich 2, Kenan Sipahi 3, Benzing 8, Gibson 7, Samet Geyik 8, Duşan Cantekin 6, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 6
1. Periyot: 24-14
Devre: 38-30
3. Periyot: 65-46
Beş faulle çıkan: 39.33 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)
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