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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 80 - Baskonia: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 80 - Baskonia: 87 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia'ya evinde 87-80 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, bir sonraki Avrupa Ligi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:40 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:50
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        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia'ya evinde 87-80 mağlup oldu.

        Anadolu Efes, üst üste 2 basketle mücadeleye 4-0'la başlarken, Baskonia 7-0'lık seri yakalayarak durumu 4-7'ye getirdi.

        Çeyreğin kalan bölümünde karşılıklı sayılarla skor 12-15'e gelirken, son bölümde Erten Gazi'nin turnikesi ve Daum'un 3 sayılık atışıyla Anadolu Efes 17-15 öne geçti.

        İspanyol temsilcisi Moneke'nin basketiyle skoru eşitledi, ilk periyot da 17-17'lik sonuçla tamamlandı.

        Anadolu Efes, 2. çeyreğe Oturu'nun 2 sayılık basketiyle başladı. Larkin'in 3 sayılık basketiyle fark 5 sayıya çıkarken, Baskonia ilk periyotta olduğu gibi 7-0'lık seriyle durumu 22-24'e getirdi. Lacivert-beyazlı takım televizyon molasının ardından 8-2'lik seriyle 30-26 öne geçen taraf oldu.

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        Periyodun kalanı karşılıklı basketlerle geçilirken, Anadolu Efes faul hakkını erken doldurunca İspanya temsilcisi serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skoru 36-36'ya getirdi. İlk yarıda çift haneli sayılara ulaşan tek isim, 10 sayı atan Baskonia'lı oyuncu Markus Howard oldu.

        İlk iki periyottaki çekişme üçüncü çeyrekte de devam etti. Takımlar televizyon molasına 46-46'lık eşitlikle gitti.

        Mola dönüşünde pota altında etkili olan Anadolu Efes, Larkin'in üst üste sayılarıyla skoru 59-55'e getirdi. Lacivert-beyazlılar son çeyreğe 60-57 önde gitti.

        Larkin, maç içinde attığı 15. sayısıyla THY Avrupa Ligi'nde 3 bininci sayısını kaydetti.

        Baskonia son çeyreğe üç sayılık iki atış bularak başladı: 60-63. Karşılıklı sayılarla ilk 4 dakikalık bölüm 68-68'lik eşitlikle geçildi. İspanyol ekibi, özellikle Howard'ın dış atışlarıyla etkili olduğu bölümü 15-4'lük seriyle geçerken, maçtaki en yüksek farka ulaştı: 72-83.

        Kalan sürede Anadolu Efes farkı kapatmaya çalışsa da, Baskonia parkeden 87-80'lik galibiyetle ayrıldı.

        Anadolu Efes bu sonuçla 16. maçında 9. mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 9. galibiyetini elde etti.

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        Lacivert-beyazlılar, bir sonraki Avrupa Ligi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

        Anadolu Efes: Larkin 23, Bryant 8, Thompson 8, Ercan Osmani 8, Oturu 14, Zizic 2, Daum 3, Beaubois 5, Hollatz 2, Erten Gazi 3, Jones 4

        Baskonia: Raieste, Sedekerskis 11, Marinkovic 14, Miller-McIntyre 14, Kotsar, Howard 28, Rogkavopoulos 5, Moneke 13, Diop, Chiozza 2

        1. periyot: 17-17

        Devre: 36-36

        3. periyot: 60-57

        5 faulle oyundan çıkan: Dk. 39.10 Markus Howard (Baskonia)

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