Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın 5. dakikası, Anadolu Efes'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Beaubois'nın oyuna dahil olmasıyla temposunu artıran lacivert-beyazlılar, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk çeyreği 21-14 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle giren ev sahibi ekip, Motum'un sayılarıyla 16. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Hücumda organize olmakta zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında orta mesafeli atışlardan ve pota altından skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 20 sayılık (45-25) bir avantajla önde gitti.

İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, kolay basketlerle 27. dakikada farkı 29 sayıya kadar yükseltti: 63-34. Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin sonuna doğru Douglas ile dış atışlardan üst üste sayılar üretse de lacivert-beyazlılar, final periyoduna 66-45 üstün girdi.

Son çeyrekte Darüşşafaka Tekfen'in farkı kapatma çabası yeterli olmadı ve Anadolu Efes, maçı 82-68 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmada 15 sayı üreten Adrien Moerman, adını THY Avrupa Ligi tarihinde 1000 sayı barajını aşan oyuncular arasına yazdırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)

Anadolu Efes: Larkin 3, Micic 11, Metecan Birsen 7, Moerman 15, Dunston 2, Beaubois 10, Doğuş Balbay 5, Motum 7, Sertaç Şanlı 4, Pleiss 6, Anderson 3, Simon 9

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 17, Muhammed Baygül 3, Peiners 5, Evans 14, Eric 8, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut, Berk Demir 2, Kidd 6, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Diebler 3

1. Periyot: 21-14

Devre: 45-25

3. Periyot: 66-45