Anadolu Efes: 87 - Türk Telekom: 59

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Micic 12, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Anderson 15, Moerman 16, Dunston 2, Doğuş Balbay 5, Simon 6, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen 14, Birkan Batuk, Mustafa Kurtuldum 3

Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell, Landesberg 13, Gabriel 4, Stimac 8, Metin Türen 3, Kaya Peker 8, Polat Kaya, Serhat Çetin 8, Redding 4, Nusret Yıldırım 3

1. Periyot: 22-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 66-52

Beş faulle çıkan: 37.43 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Anderson'la dış atışlardan, Dunston ve Moerman'la da pota altından sayılar üreten Anadolu Efes, 6. dakikayı 16-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve farkı açmaya devam eden lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Moerman'ın üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-13. Savunmayı sertleştiren ve oyunu dengeleyen Türk Telekom, 15. dakikada farkı 6 sayıya (28-22) indirdi. Doğuş Balbay'ın iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan ve 16. dakikada farkı 13 sayıya (35-22) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 42-34 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Ahmet Buğrahan Tuncer ve Simon'un üç sayılık basketleriyle 27. dakika 64-44 üstün geçti. Türk Telekom, Metin Türen ve Serhat Çetin'in sayılarıyla farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 66-52 üstün girdi.

Son çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ve 35. dakikada farkı 23 sayıya (75-52) çıkartan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve James Metecan Birsen sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 87-59 galip ayrıldı.

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