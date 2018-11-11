Anadolu Efes: 87 - Türk Telekom: 59
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Micic 12, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Anderson 15, Moerman 16, Dunston 2, Doğuş Balbay 5, Simon 6, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen 14, Birkan Batuk, Mustafa Kurtuldum 3
Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell, Landesberg 13, Gabriel 4, Stimac 8, Metin Türen 3, Kaya Peker 8, Polat Kaya, Serhat Çetin 8, Redding 4, Nusret Yıldırım 3
1. Periyot: 22-13
Devre: 42-34
3. Periyot: 66-52
Beş faulle çıkan: 37.43 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)
Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Anderson'la dış atışlardan, Dunston ve Moerman'la da pota altından sayılar üreten Anadolu Efes, 6. dakikayı 16-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve farkı açmaya devam eden lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Moerman'ın üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-13. Savunmayı sertleştiren ve oyunu dengeleyen Türk Telekom, 15. dakikada farkı 6 sayıya (28-22) indirdi. Doğuş Balbay'ın iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan ve 16. dakikada farkı 13 sayıya (35-22) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 42-34 önde gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Ahmet Buğrahan Tuncer ve Simon'un üç sayılık basketleriyle 27. dakika 64-44 üstün geçti. Türk Telekom, Metin Türen ve Serhat Çetin'in sayılarıyla farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 66-52 üstün girdi.
Son çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ve 35. dakikada farkı 23 sayıya (75-52) çıkartan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve James Metecan Birsen sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 87-59 galip ayrıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.