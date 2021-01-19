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Anadolu Efes: 91 - Frutti Extra Bursaspor: 58

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 33 sayı farkla 91-58 yenerek namağlup unvanını korudu. Lacivert-beyazlılar, 17'de 17 yaparak liderliğini sürdürdü. Bursa temsilcisi ise 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı

Anadolu Efes: 91 - Frutti Extra Bursaspor: 58

Karşılaşmaya top kayıpları yapan Frutti Extra Bursaspor karşısında boyalı alandan skor üreterek başlayan Anadolu Efes, birinci periyodu 19-12 önde tamamladı.

Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Bursa temsilcisi önünde pota altından basketler bulan ev sahibi takım, 16. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 31-19. Hücum süresini iyi kullanamayan ve çok sayıda top kaybı yapan Frutti Extra Bursaspor, çeyreğin ortalarında ritmini kaybetti. 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 18 sayıya yükseltti: 37-19. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 40-26 üstün girdi.

İkinci yarıya isabetli dış atışlarla başlayan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 56-32. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, final periyoduna 62-46 önde gitti.

Son çeyrekte farkı biraz daha açan Anadolu Efes, karşılaşmayı 33 sayı farkla 91-58 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Polat Parlak

Anadolu Efes: Micic 9, Buğrahan Tuncer 11, Anderson 10, Singleton 3, Dunston 8, Larkin 5, Beaubois 15, Yiğitcan Saybir 9, Doğuş Balbay, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 11

Frutti Extra Bursaspor: Munford 10, Ender Arslan 6, Birkan Batuk 6, Metin Türen, Kadji 12, Ömer Can İlyasoğlu 11, Tevfik Akdamar, Mithat Can Özalp 5, Oğuz Savaş 6, Can Maxim Mutaf 2

1 Periyot: 19-12

Devre: 40-26

3. Periyot: 62-46

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