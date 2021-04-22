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Anadolu Efes:: 91 - Real Madrid: 68 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Real Madrid'i 91-68 yenerek seride 2-0 öne geçti. Temsilcimiz üçüncü galibiyeti alması durumunda Final Four'a yükselecek

Anadolu Efes:: 91 - Real Madrid: 68 | MAÇ SONUCU

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 23 sayı farkla 91-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Mücadele karşılıklı serbest atışlardan bulunan sayılarla başladı. Çeyreğin ilk bölümü dengeli bir oyuna sahne oldu. Boyalı alanı iyi savunan Anadolu Efes, Real Madrid'e kolay sayı şansı vermedi. Micic ve Larkin ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan ev sahibi takım, 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Anadolu Efes, top kayıplarına rağmen üstünlüğünü sürdürdü ve birinci periyodu 22-13 önde bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe tempolu başladı. Hücumda ritmini koruyan ev sahibi takım, 11. dakikayı 27-15 önde tamamladı. Bu çeyrekte tam saha iki takım tarafından çabuk geçilirken Real Madrid, hücum ribauntlarıyla skor aradı. İspanya temsilcisi, 18. dakikada farkı 9 sayıya düşürdü: 37-28. Son bölümde hücumda yeniden toparlanan Anadolu Efes, Beaubois'in basketiyle devreyi 44-32 üstün kapattı.

Anadolu Efes, ikinci yarıya iyi savunma yaparak başladı. Hücumda Larkin'in basketleriyle etkili olan ev sahibi, 24. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 50-33. Real Madrid'i bu çeyrekte durdurmayı başaran Anadolu Efes, Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 27. dakikada farkı biraz daha açtı: 61-38. Rakibini çeyrek boyunca zor atışlara zorlayan ev sahibi takım, farkı korudu ve final periyoduna 65-45 önde gitti.

Son periyotta oyundan düşen Real Madrid karşısında rahat bir performans sergileyen Anadolu Efes, 38. dakikada farkı 27 sayıya kadar yükseltti: 87-60. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, maçı da 91-68 kazandı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in 23, Shane Larkin'in 21 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Real Madrid'de ise Trey Thompkins'in 17, Rudy Fernandez'in 11 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı serinin üçüncü maçı 27 Nisan Salı günü Real Madrid'in ev sahipliğinde İspanya'da oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya),Mehdi Difallah (Fransa),Saulius Racys (İsveç)

AnadoluEfes: Micic 23, Larkin 21, Simon 7, Moerman 9, Sertaç Şanlı 7, Beaubois 11, Singleton 4, Anderson 2, Dunston 6, Pleiss 1, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay

Real Madrid: Laprovittola 5, Taylor 2, Thompkins 17, Garuba 9, Tyus 5, Causeur 2, Fernandez 11, Abalde, Reyes 6, Vukcevic 7, Carroll, Llull 4

1. Periyot: 22-13

Devre: 44-32

3. Periyot: 65-45

Beş faulle çıkan: 36.09 Vukcevic (Real Madrid)

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