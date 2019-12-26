Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Maccabi FOX, milli oyuncu Wilbekin'in 7 sayı kaydettiği ilk 6 dakikada 13-8 üstünlük yakaladı. Bu bölümünden sonra toparlanan ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 7. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 15-13. Kalan bölümde Simon ile boyalı alanı etkili kullanan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Anadolu Efes, 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üretti, Maccabi FOX ise pota altında etkili oldu. Maçın 16. dakikasında 34-36 geride olan lacivert-beyazlı ekip, Fransız oyuncusu Beaubois'nın arka arkaya kaydettiği basketlerle 10-0'lık seri yakaladı ve 18. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 44-36. Periyodun bitimine 15 saniye kala farkı çift hanelere de çıkaran (48-38) Anadolu Efes, Beaubois'nın 15 sayı bulduğu ikinci periyodu 48-41 önde kapattı ve soyunma odasına üstün gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Sırp oyuncusu Micic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından peş peşe 11 sayı buldu ve 26. dakikada farkı 22'ye (68-46) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, dış atışlardan 6 isabet bulduğu bu çeyreği 80-58 üstün tamamladı ve final periyoduna büyük avantajla girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve skor avantajını koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-79 galip ayrıldı.

MOERMAN 4 AY SONRA PARKELERE DÖNDÜ

Anadolu Efes'in Fransız oyuncusu Adrien Moerman, 4 ay sonra parkelere döndü.

Son olarak ağustos ayında 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi Fransa Milli Takımı ile hazırlık maçında görev yapan 31 yaşındaki basketbolcu, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Moerman, ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ağustos ayında ameliyat edilmişti. Müsabakanın ilk çeyreğinde oyuna dahil olan Adrien Moerman'a lacivert-beyazlı taraftarlar büyük destek verdi.

Öte yandan, karşılaşmayı Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Anadolu Efes'in eski oyuncularından Predrag Drobnjak da takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya),Carlos Peruga (İspanya),Petri Mantyla (Finlandiya)

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş Balbay

Maccabi FOX: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy 4, Hunter 9, Sandy Cohen 3, Avdija 6, Colaiaro 10, Dorsey 8, Jake Cohen 15

1. Periyot: 23-19

Devre: 48-41

3. Periyot: 80-58