THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi ASVEL'i 78-72 mağlup etti.
Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. ASVEL ise 17. maçında 11. yenilgisini yaşadı.
Anadolu Efes karşılaşmaya iyi başlasa da ASVEL pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.
İkinci periyotta ASVEL hücumda daha etkili olurken, takımlar soyunma odasına 29-36 ASVEL üstünlüğüyle gitti.
ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi.
Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Anne Panther (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Anadolu Efes: Beaubois 13, Bryant 10, Micic 22, Polonara 2, Pleiss 2, Clyburn 15, M'Baye 7, Zizic 4, Dunston 3
ASVEL: Nando de Colo 12, Obasohan 5, Kahudi 4, Lighty 12, Pons 6, Polite 2, Noua 5, Diot 6, Fall 10, Cartwright 10
1. Periyot: 17-19
Devre: 29-36
3. Periyot: 52-58
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