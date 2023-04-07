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Anadolu Efes, Avrupa'da beklentileri karşılayamadı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı

Anadolu Efes, Avrupa'da beklentileri karşılayamadı
AA

Takım sporlarında Türkiye'ye ilk kupasını kazandıran ve Avrupa Ligi'nde son iki sezonu şampiyon tamamlayan, sezon başında da Shane Larkin, Vasilije Micic, Tibor Pleiss'lı kadrosuna Will Clyburn, Ante Zizic, Amath M'Baye gibi yıldız isimleri katan Anadolu Efes, play-off etabına kalmayı başaramadı.

Sezon başında şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nin geride kalan 33 haftasında 16 galibiyet elde ederken, 17 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve bitime bir hafta kala en iyi 8 takım arasına girme şansını yitirdi.

DÖRT SEZON SONRA PLAY-OFF'TA YOK

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 4 sezon sonra play-off aşamasında mücadele edemeyecek.

Organizasyonda 2017-2018 sezonunu son sırada tamamlayan lacivert-beyazlı ekip; 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022'de play-off aşamasını geçerek Dörtlü Final'de yer almıştı.

2018-2019'da ikincilikle yetinen Anadolu Efes, 2020-2021 ve 2021-2022'de ise şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Lacivert-beyazlı takımın Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturduğu 2019-2020 sezonu ise 28. haftada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

ALT SIRALARDAKİ TAKIMLARA KARŞI 6 MAĞLUBİYET

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon alt sıralarda yer alan takımlar karşısında istediği sonuçları alamadı.

Lacivert-beyazlılar, ligde play-off iddiası bulunmayan Bayern Münih, Valencia, Kızılyıldız ve ALBA Berlin ile oynadığı 8 müsabakanın 6'sından mağlup ayrıldı.

Bayern Münih ve Valencia ile oynadığı ikişer maçı da kaybeden Anadolu Efes, Kızılyıldız ve ALBA Berlin'e de birer kez yenildi.

TÜRK OYUNCULAR FAZLA SÜRE BULAMADI

Anadolu Efes'te oynayan Türk oyuncular, bu sezon Avrupa Ligi'nde fazla süre alamadı.

Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Erten Gazi ve Egehan Arna'nın yanı sıra devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ömer Can İlyasoğlu, organizasyonda lacivert-beyazlı formayla mücadele etti.

Bu oyunculardan en fazla süreyi, 7 maçta 64 dakikayla Buğrahan Tuncer aldı.

Buğrahan'ı 11 müsabakada 51 dakikayla Erten Gazi, 4 mücadelede 23 dakikayla Doğuş Balbay, 5 karşılaşmada 13 dakikayla Egehan Arna ve 3 maçta 7 dakikayla Ömer Can İlyasoğlu takip etti.

Kızılyıldız ve Fenerbahçe Beko maçlarında kadroda yer alan Furkan Haltalı ise süre alamadı.

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