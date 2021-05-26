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Anadolu Efes, Avrupa'da yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 2'si üst üste olmak üzere 4. kez yer alacak Anadolu Efes, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek

Anadolu Efes, Avrupa'da yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor
AA

Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Anadolu Efes, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final oynadığı 2000 ve 2001'de üçüncü oldu, 2019'da ise ikincilikle yetindi.

NORMAL SEZONU 3. SIRADA TAMAMLADI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 3. sırada bitirdi. Ligde 22 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, play-off çeyrek finalinde İspanya'nın Real Madrid takımıyla eşleşti.

Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan ve rakibine büyük üstünlük kurduğu ilk 2 maçı sırasıyla 90-63 ve 91-68 kazandı. Madrid'de oynanan üçüncü ve dördüncü müsabakalar, 80-76 ve 82-76'lık skorlarla Real Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 5. ve son karşılaşmada Real Madrid'i 88-83 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

ANADOLU EFES, 4. KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de yer alacak. Anadolu Efes, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Dörtlü Final'de mücadele etti. Yunanistan'ın Selanik kentindeki organizasyonun ilk gününde ev sahibi ülke takımı Panathinaikos'a 81-71 yenilen Türk temsilcisi, üçüncülük maçında ise İspanya ekibi Barcelona'yı 75-69 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı takım, 2000-2001 sezonunda bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 mağlup olan Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek üçüncülük elde etti.

Türk temsilcisi, son olarak 2018-2019'da Dörtlü Final'de mücadele etti. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden Anadolu Efes, finalde ise Rus ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

HEDEF AVRUPA'DA 2. KUPA

Anadolu Efes, kulüp tarihinde ikinci Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

MICIC VE LARKIN'İN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Anadolu Efes'te Sırp oyuncu Vasilije Micic ile milli basketbolcu Shane Larkin, bu sezon en skorer oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Sergilediği performansla Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine seçilen Micic, forma giydiği 38 maçta 16,3 sayı, 4,8 asist ve 2,6 ribaunt ortalamalarıyla lacivert-beyazlı takımın Dörtlü Final'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

Sezonun en iyi ikinci 5'inde yer alan ABD asıllı Türk oyuncu Shane Larkin ise çıktığı 33 karşılaşmada 15 sayı, 4,2 asist ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Rodrigue Beaubois ile Krunoslav Simon'un yanı sıra bu sezon dikkatleri üzerine toplayan Sertaç Şanlı ve play-off son maçında Avrupa Ligi kariyer rekoru kıran Chris Singleton, sergiledikleri performansla Anadolu Efes'e önemli katkı sağladı.

KADRO

Anadolu Efes'in takım kadrosu şöyle:

Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Chris Singleton, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Erten Gazi, Sertaç Şanlı, Adrien Moerman, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss, Vasilije Micic, James Anderson, Bryant Dunston, Krunoslav Simon.

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