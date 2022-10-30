Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 29 sayı farkla 97-68 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını lacivert-beyazlılar 13-10 üstün geçti. İlk çeyrekte ev sahibi ekipte Pleiss ve Bryant, konuk takımda ise Oğuz Savaş ile Shepherd skorer oyunuyla ön plana çıktı. Çeyreğin son dakikasında 9 sayılık (25-16) fark bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 25-19 üstün bitirdi. Müsabakanın 17. dakikasında farkı çift hanelere (39-22) taşıyan Anadolu Efes, devre arasına 41-32 önde girdi.

İkinci yarının başında Buğrahan ve Pleiss'ın dışarıdan, Polonara'nın pota altından skor bulmasıyla Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 17 sayıya (54-37) çıkardı. Bahçeşehir Koleji'nin kapatma çabasına rağmen farkı çift hanelerde tutan lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 70-49 önde kapattı. Son periyoda etkili başlayan lacivert-beyazlılar, 35. dakikada farkı 30 sayıya (85-55) taşıdı. Kalan bölümde farkı koruyan Anadolu Efes, müsabakayı 97-68 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 3. kez mağlup oldu.

Lacivert-beyazlılarda 21 yaşındaki oyun kurucu Ömer Can İlyasoğlu, 21 sayı, 8 asistle hem maçın en skoreri oldu hem de farklı galibiyette önemli rol oynadı. 2004 doğumlu Karahan Tuan Efeoğlu da 10 sayıyla Anadolu Efes'de çift haneli skor üreten 5 oyuncudan biri oldu.