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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, Barcelona'ya diş geçiremedi - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Barcelona'ya diş geçiremedi

        Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 91-74'lük skorla yenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:40
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        Anadolu Efes, İspanya'da kayıp!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 91-74 yenildi.

        Barselona şehrindeki maçın ilk çeyreğini 22-19 geride kapatan Anadolu Efes, devreyi de 40-34 yenik tamamladı.

        Üçüncü çeyreği de 69-64 geride geçen Anadolu Efes, son çeyrekte de rakibine üstünlük sağlayamadı ve sezonun ilk maçında 91-74 mağlup ayrıldı.

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