Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 581. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 580 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.