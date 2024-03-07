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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon alışmışın altında performans gösteren Efes, bu maç ile galibiyet çizgisini yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenecek?

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:43
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        Anadolu Efes bugün (7 Mart) oynanacak maçta Alman basketbol takımı olan Bayern Münih'i konuk edecek. THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında beyaz lacivertler bu sezonki sıralamalarını yükseltmeyi hedefliyor. Maçı ekranları başından izlemek isteyenler günün erken saatlerinde Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman diye araştırmaya başladı. İşte maçın detayları...

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        ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        Almanya'nın basketbol takımlarından Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak olan Anadolu Efes, Münih'i kendi sahasında ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka 20.30'da başlayacak.

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        ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasının kritik maçlarından olan Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşması S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlancak.

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        ANADOLU EFES'TE SON DURUM!

        Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 829. maçını oynayacak. Tarihinde Avrupa'da çıktığı 828 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.

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        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 581. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 580 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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