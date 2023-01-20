Anadolu Efes Bayern Münih basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, bu sezon bir ilki başarmak ve üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkıyor. İşte, Anadolu Efes Bayern Münih basketbol maçı ile ilgili bilgiler...