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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Belgrad'da Kızılyıldız'a mağlup oldu! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Belgrad'da Kızılyıldız'a mağlup oldu!

        EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Kızılyıldız'a 97-83 yenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 00:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:15
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        Anadolu Efes, Belgrad'da mağlup
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        EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu.

        Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. mağlubiyetini yaşarken, Sırp temsilcisi 4. galibiyetini aldı.

        Anadolu Efes'te, Shane Larkin'in attığı 21 sayı galibiyet için yeterli olmadı.

        Salon: Stark Arena

        Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Alberto Baena (İspanya)

        Kızılyıldız: Nedovic 23, Dos Santos 15, Mitrovic 19, Giedraitis 2, Bolomboy 13, Teodosic 9, Davidovac 2, Lazic, Napier 7, Tobey 5, Lazarevic 2

        Anadolu Efes: Larkin 21, Beaubois 13, Thompson 9, Clyburn 17, Jones 7, Ercan Osmani, Daum 10, Erkan Yılmaz 6, Hollatz

        1. Periyot: 22-21

        Devre: 43-49

        3. Periyot: 72-70

        5 faulle çıkan: 38.37 Jones (Anadolu Efes)

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