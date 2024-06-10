Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu devirdi! Seri uzadı...

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 3’üncü maçında Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 82-81 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1’e getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Georgios Papagiannis ilk 5’iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5’i ise Shane Larkin, Rıdvan Öncel, Elijah Bryant, Derek Willis ve Daniel Oturu’dan oluştu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Wilbekin ve Hayes-Davis’ten bulduğu sayılarla ilk 2 dakikayı 7-0 önde geçti. Anadolu Efes’in savunmadaki sertliği artırmasının ardından sayı bulmakta zorlanan Fenerbahçe, son 3 dakikaya 11-6 önde girdi. Kenardan gelen Beaubois ve Ercan’dan bulduğu sayılarla Efes oyunu dengelese de ilk periyodu sarı-lacivertliler, 16-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis’in periyodun bitimine 7:55 kala bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 8’e kadar çıkardı: 23-15. Bu dakikanın ardından oyun üstünlüğünü eline alan Efes, 8-0 seri yakalayarak ilk yarının bitimine 5:41 kala skoru eşitledi: 23-23. Willis’in periyodun bitimine 4:49 kala gelen serbest atış isabetleriyle deplasman ekibi maçta ilk kez öne geçti: 25-27. Kalan bölümde toparlanan ve Hayes-Davis ile Wilbekin’den üç sayılık isabetler bulan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 39-34 önde kapattı.