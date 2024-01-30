Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'le karşı karşıya gelecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak. Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 23 maçta 9 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 15'inden yenilgiyle ayrılan Zalgiris ise 16. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Zalgiris ile İstanbul'da oynadığı mücadelede sahadan 86-82 galip ayrılmıştı.

Anadolu Efes ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 10'unu ise Zalgiris kazandı.

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AVRUPA'DA 825. MAÇ

Anadolu Efes, Zalgiris müsabakasıyla Avrupa kupalarında 825. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 824 müsabakada 464 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 360 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 577. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 576 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 269'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.