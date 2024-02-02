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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-73 mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-73 mağlup etti

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-73 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 23:53 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:53
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        Efes'ten Mijatovic'le ilk galibiyet
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        Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında evinde İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-73'lük skorla mağlup etti.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 10. galibiyetini aldı. EA7 Emporio Armani Milan ise 15. yenilgisini yaşadı.

        Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından antrenör Tomislav Mijatovic yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmaya EA7 Emporio Armani Milan etkili başlarken, düşük yüzdeyle oynayan Anadolu Efes sayı bulmakta zorlandı. Lacivert-beyazlılar, Shields ve Voigtmann ile etkili olan konuk ekibe Pleiss'ın kazandırdığı sayılarla yanıt verdi ve ilk periyot 15-15 berabere tamamlandı.

        İkinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 kez isabet bulan EA7 Emporio Armani Milan, farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, Larkin'in devreye girmesiyle farkı 6'ya çekmesine rağmen İtalya temsilcisi, soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

        Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe çok iyi başladı. Kaydettiği 16 sayıya karşın rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan lacivert-beyazlılar, önemli bir geri dönüşe imza atarak öne geçti ve 26. dakikada 5 sayılık fark elde etti: 50-45. Hız kesmeyen ve farkı 14 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, konuk takımın sadece 7 sayı bulabildiği üçüncü periyodu 64-50 önde bitirdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte toparlanan EA7 Emporio Armani Milan, Voigtmann ve Shields ikilisinin kazandırdığı basketlerle farkı kapattı ve 37. dakikada skoru eşitledi: 71-71. Kalan bölümde sahneye çıkan Clyburn'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği kritik basketlerle farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-73 galip ayrıldı.

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