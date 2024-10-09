THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı başladı. Ligin 2. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı ve saati yanı sıra temsilcilerimizin maç programı basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…