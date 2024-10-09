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        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? EuroLeague maç programı

        Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de yeni sezon heyecanı 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, karşı karşıya gelecek. İki temsilcimiz de Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk 8'de yer almayı hedefliyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı ve saati araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte THY EuroLeague maç programı ve karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 08:54 Güncelleme: 09.10.2024 - 08:54
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        THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı başladı. Ligin 2. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı ve saati yanı sıra temsilcilerimizin maç programı basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…

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        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        THY EuroLeague 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor.

        Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı, 10 Ekim Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak ve Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        THY EUROLEAGUE PROGRAMI BELLİ OLDU

        Toplam 18 takımlı ligde, 34 hafta sürecek normal sezonun ardından tek maç üzerinden oynanacak play-in turu 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde, play-off aşaması ise 22 Nisan-7 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın Dörtlü Final aşaması ise 25 Mayıs 2025'te son bulacak.

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        FENERBAHÇE BEKO’DA SAKATLIK

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ‘’Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü (bugün) oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

        Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

        Scottie Wilbekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.’’ ifadeleri kullanıldı.

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        2024-2025 EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

        2. Hafta maçları şöyle:

        9 Ekim Çarşamba

        20.00 Monako - Makkabi Tel Aviv

        21.00 Kızılyıldız - Baskonya

        10 Ekim Perşembe

        20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

        21.00 Lyon - Virtus Bologna

        21.15 Panathinaikos - Bayern

        21.45 Real Madrid - Partizan

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        11 Ekim Cuma

        21.15 Olimpiakos - Zalgiris

        21.30 Barcelona - Berlin

        21.30 Olimpia Milano - Paris

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