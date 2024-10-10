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        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague 2. hafta Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague 2. hafta

        THY EuroLeague'de Türk derbisi günü geldi çattı. Basketbol THY EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi için heyecan dorukta. İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Efes, İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı, Fenerbahçe ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yendi. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı, saati ve tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:45 Güncelleme: 10.10.2024 - 07:45
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        THY EuroLeague’in 2. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak. İki takım da ligdeki ilk maçlarını kazanarak turnuvaya moralli başladı. Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Segafredo Bologna’yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Olympiakos’u 82-71 yendi. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati…

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        ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı, 10 Ekim Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak.

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        ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

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        ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıdaki link aracılığıyla THY Avrupa Ligi Türk derbisini canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

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        İKİ TAKIM DA GALİBİYETLE BAŞLADI

        İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı.

        Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

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        AVRUPA LİGİ'NDE 23. RANDEVU

        Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak.

        İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

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        SON RANDEVUNUN KAZANANI ANADOLU EFES

        Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

        Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

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