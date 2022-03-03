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Haberler Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!
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Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79 | MAÇ SONUCU

THY Euroelague’in 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 84-79'luk skorla mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi.

Müsabakaya Micic ve Bryant'ın skorer oyunuyla başlayan lacivert-beyazlı takım, 6. dakikada Larkin'in 3 sayılık basketiyle 12 sayılık (19-7) fark yakaladı. Karşılıklı basketlerde devam eden mücadelenin ilk çeyreğini Anadolu Efes 23-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi savunma yaparak giren ev sahibi takım, Bryant ve Dunston'ın basketleriyle 5-0'lık seri yakaladı ve 12. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: (28-14). Hücum ribauntlarını toplayan ve dış atışlarda isabet bulan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 18 sayıya (36-18) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Guduric, Polonara ve De Colo'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da iyi savunmasıyla farkın tek haneye inmesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar, devre arasına 41-25 üstün girdi.

İlk yarıda Anadolu Efesli basketbolcuların yaptığı 6 blok, savunmadaki iyi performansta ve skor üstünlüğünü elinde bulundurmalarında etkili oldu.

Mücadelenin ikinci yarısına Micic ve Larkin'in basketleriyle giren Anadolu Efes, yakaladığı 5-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 21 sayıya (46-25) yükseltti. Micic ile skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 23. dakikada skoru 49-27 yaptı. Pierre ile dışarıdan, De Colo ve Polonara ile kısa mesafeli atışlardan isabet sağlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada farkı 14 sayıya (53-39) çekti. Booker, Pierre ve Şehmus ile rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek 6-0'lık seri bulan konuk takım, 28. dakikanın başında farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken Anadolu Efes, periyodu 59-48 üstün bitirdi.

Anadolu Efes, karşılaşmanın 2 ve 3. çeyreklerinde olduğu gibi son periyoda da 5-0'lık seriyle girdi ve ilk dakikada skoru 64-48 yaptı. Maçın 33 ile 35. dakikalarında Polonara, Guduric ve Pierre'in elinden 10-0'lık seri bulan Fenerbahçe Beko, farkı 3 sayıya indirdi: 66-63. Seyircisinin desteğini arkasına alan Anadolu Efes, kritik anlarda Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle rakibinin öne geçmesini engelledi. Karşılaşmanın 38 ve 39. dakikalarında farkı 1 sayıya (72-71 ve 74-73) kadar indiren Fenerbahçe Beko, öne geçmeyi başaramadı. Maçın son anlarını iyi oynayan Anadolu Efes, sahadan 84-79 galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takımda 24 sayı kaydederek maçın en skoreri olan Micic ile kritik anlarda sahneye çıkarak 20 sayı bulan Beaubois galibiyette başrolü oynadı.

Sarı-lacivertlilerde Pierre'nin 19 sayı ve 7 ribaunt, Polonara'nın ise 15 sayı ve 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Anadolu Efes, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'ndeki 26. maçında 14. galibiyetini alırken Fenerbahçe Beko ise 25. müsabakasında 13. kez mağlup oldu.

Lacivert-beyazlılar, bu kulvarda üst üste 2. galibiyetine ulaştı, sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

"SAVAŞA HAYIR" MESAJI

Karşılaşma öncesinde müsabakanın hakemleri ile basketbolcular, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin durmasını istedi.

Müsabaka öncesinde gerçekleştirilen seremonide hakemler, "Savaşı durdur" yazılı kağıtlar açtı. Ardından iki takımın oyuncuları hakemlerin arkasında kol kola girerek savaşa karşı olduklarını belirtti.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Anadolu Efesli taraftarlar, Fenerbahçe Beko ile yapılan derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Lacivert-beyazlı takımı destekleyen basketbolseverler, 16 bin 500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu'nu tamamen doldurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçeli taraftarların alınmadığı müsabaka boyunca ev sahibi ekip taraftarları takımlarını destekledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Saulius Racys (İsveç)

Anadolu Efes: Larkin 10, Micic 24, Bryant 8, Moerman 6, Pleiss 6, Beaubois 20, Dunston 8, Singleton, Anderson 2

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar, Guduric 11, Pierre 19, Floyd 2, Polonara 15, De Colo 13, Starks, Barthel, Booker 6, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 23-14

Devre: 41-25

3. Periyot: 59-48

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