Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. haftasında 18 Ekim Cuma günü (yarın) Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

AVRUPA'DA 840. RANDEVU Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 840. karşılaşmasını oynayacak. REKLAM Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 839 maçta 473 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 592. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 591 mücadelenin 316'sını kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.