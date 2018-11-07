Ergin Ataman, lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Herbalife Gran Canaria takımı kendi sahasında son derece agresif ve baskılı savunma yapan, hızlı hücuma dayalı çok top kullanan ve yüksek skorla maç oynayan etkili bir takım. Kendi sahalarında çok tehlikeli basketbol oynuyorlar. Özellikle Strawberry, Evans ve Oliver gibi dış adamları, ayrıca pota altında kuvvetli fiziği olan uzunları mevcut. Çok dikkatli olmamız ve oyunu kontrol etmemiz gereken bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.
Takımının ligde ve Avrupa'daki mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Ataman şunları kaydetti:
"Gerek Avrupa Ligi'nde, gerek Türkiye Ligi'nde son haftalarda takımımızın oynadığı maçlarda galip gelsin veya son saniyelerde kaybetsin göstermiş olduğu mücadeleden son derece memnunuz. Yarın akşam da bu mücadeleyi sahaya koyup, buradan çok değerli bir galibiyet almak için çaba sarf edeceğiz."
DOĞUŞ BALBAY: "GALİP GELMEK İSTİYORUZ"
Takım kaptanı Doğuş Balbay ise THY Avrupa Ligi'ndeki son maçta şanssız bir yenilgi aldıklarını söyleyerek, "Şimdi zorlu bir deplasmanda Avrupa Ligi'nin yeni ekiplerinden Gran Canaria'ya karşı oynayacağız. Şu ana kadar oynadıkları maçlarda üst sıralara oynayan takımları çok zorladılar. Bizim için zorlu bir maç olacak ama 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmayıp, galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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