Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Anadolu Efes kadrosunu bir isimle daha güçlendirdi. Lacivert-Beyazlı ekip, ABD'li oyun kurucu James Anderson ile anlaştı.



Yıldız basketbolcunun menajeri Marco Merlino, oyuncunun İstanbul temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Anderson, son olarak Rus takımı Khimki Moskova'da forma giyiyordu. NBA'a da San Antonio, Houston, Philadelphia, Sacramento formaları giymişti.

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