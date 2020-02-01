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HaberlerBasketbol

Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 22. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup etti.

Ligde üst üste 7. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 19. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu.

Rakibini 74-70 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.

SONUÇLAR

Khimki (Rusya)-CSKA Moskova (Rusya): 69-78

Alba Berlin (Almanya)-Fenerbahçe Beko: 70-74

Olympiakos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 80-70

Maccabi FOX (İsrail)-Real Madrid (İspanya): 77-81

ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 74-79

Barcelona (İspanya)-Zenit (Rusya): 90-72

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 79-78

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Anadolu Efes: 78-85

Valencia (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 94-87

THY Avrupa Ligi'nde 22. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

TakımlarOGMAYAv.Puan
1. Anadolu Efes221931901169021141
2. CSKA Moskova221661817166415338
3. Barcelona221661855171613938
4. Real Madrid221661843170513838
5. Maccabi FOX221481824169113336
6. Panathinaikos22139192018695135
7. Valencia22111118121822-1033
8. AX Armani Exchange Milan22111116891738-4933
9. Fenerbahçe Beko22101217111717-632
10. Kızılyıldız mts2291316371658-2131
11. Olympiakos2291317951821-2631
12. Khimki2291318851916-3131
13. Zalgiris22814170116752630
14. Baskonia2281416271747-12030
15. ASVEL2281416361803-16730
16. ALBA Berlin2271517841887-10329
17. Zenit2271516131759-14629
18. Bayern Münih2271516491821-17229

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