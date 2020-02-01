Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 22. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup etti.
Ligde üst üste 7. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 19. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.
Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu.
Rakibini 74-70 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.
SONUÇLAR
Khimki (Rusya)-CSKA Moskova (Rusya): 69-78
Alba Berlin (Almanya)-Fenerbahçe Beko: 70-74
Olympiakos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 80-70
Maccabi FOX (İsrail)-Real Madrid (İspanya): 77-81
ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 74-79
Barcelona (İspanya)-Zenit (Rusya): 90-72
AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 79-78
Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Anadolu Efes: 78-85
Valencia (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 94-87
THY Avrupa Ligi'nde 22. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. Anadolu Efes
|22
|19
|3
|1901
|1690
|211
|41
|2. CSKA Moskova
|22
|16
|6
|1817
|1664
|153
|38
|3. Barcelona
|22
|16
|6
|1855
|1716
|139
|38
|4. Real Madrid
|22
|16
|6
|1843
|1705
|138
|38
|5. Maccabi FOX
|22
|14
|8
|1824
|1691
|133
|36
|6. Panathinaikos
|22
|13
|9
|1920
|1869
|51
|35
|7. Valencia
|22
|11
|11
|1812
|1822
|-10
|33
|8. AX Armani Exchange Milan
|22
|11
|11
|1689
|1738
|-49
|33
|9. Fenerbahçe Beko
|22
|10
|12
|1711
|1717
|-6
|32
|10. Kızılyıldız mts
|22
|9
|13
|1637
|1658
|-21
|31
|11. Olympiakos
|22
|9
|13
|1795
|1821
|-26
|31
|12. Khimki
|22
|9
|13
|1885
|1916
|-31
|31
|13. Zalgiris
|22
|8
|14
|1701
|1675
|26
|30
|14. Baskonia
|22
|8
|14
|1627
|1747
|-120
|30
|15. ASVEL
|22
|8
|14
|1636
|1803
|-167
|30
|16. ALBA Berlin
|22
|7
|15
|1784
|1887
|-103
|29
|17. Zenit
|22
|7
|15
|1613
|1759
|-146
|29
|18. Bayern Münih
|22
|7
|15
|1649
|1821
|-172
|29
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