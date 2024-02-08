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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı devirdi! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı devirdi!

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Shane Larkin'in 22 sayı ile öne çıktığı Maccabi Playtika'yı 105-91 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:33 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:47
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        Larkin'in 22 sayısı Efes'i taşıdı
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        Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Shane Larkin'in 22 sayı atarak öne çıktığı Maccabi Playtika'yı 105-91'lik skorla yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

        Avrupa Ligi'nin kararıyla tarafsız sahada Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kazanan Anadolu Efes, üst üste 2, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İsrail ekibi ise üst üste 3, toplamda ise 13. yenilgisini aldı.

        Karşılaşmanın en skorer ismi Maccabi Playtika Tel Aviv´de 26 sayıyla Wade Baldwin oldu. Anadolu Efes´te ise Shane Larkin 22 sayıyla oynadı.

        Salon: Riga

        Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Latisevs Olegs (Letonya), Thepenier Hugues (Fransa)

        Anadolu Efes: Larkin 22, Erten Gazi, Clyburn 10, Willis 9, Pleiss 12, Beaubois 20, Bryant 4, Thompson 5, Ercan Osmani 13, Jones 10

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        Maccabi Playtika: Baldwin 26, Dibartolomeo 10, Colson 12, Sorkin 2, Nebo 11, Cleveland 12, Webb 4, Menco, Rivero 11, Blatt 3

        1. Periyot: 29-27

        Devre: 50-51

        3. Periyot: 77-75

        4. Periyot: 91-105

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