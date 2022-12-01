Lacivert-beyazlılar, ikinci periyodun başlarında Beaubois'nın dış şutlarıyla skora ortak olmaya çalıştı. Skor bulmakta zorlanmayan Olympiakos, 15. dakikada Sloukas'ın üç sayı isabetiyle farkı 11 sayıya çıkardı: 25-36. Anadolu Efes, farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına konuk ekibin 41-33 üstünlüğüyle gidildi.

Olympiakos, mücadeleye 10-0'lık seriyle hızlı giriş yaptı. Erken mola almak zorunda kalan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ilk 5'ten 4 oyuncusunu değiştirerek takımını hareketlendirdi. Clyburn ile sayı üreten Anadolu Efes karşısında Fall ile pota altını etkili kullanan konuk takım, ilk periyodu 18-13 önde bitirdi.

İki takım da ikinci devreye sert savunma yaparak başladı. Erken faul problemine giren rakibine karşı Zizic ve Beaubois ile sayı üreten Anadolu Efes, 27. dakikada farkı bire (46-47) indirse de öne geçme şansından faydalanamadı. Vezenkov'un basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Olympiakos, final periyoduna 53-52 önde girdi.

Ev sahibi ekip, son çeyreğin başlarında Clyburn'ün üst üste bulduğu üç sayı isabetleriyle mücadelede ilk kez öne geçti ve durumu 58-53 yaptı. Anadolu Efes, iki takımın da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynadığı final periyodunda Micic'in de devreye girmesiyle 35. dakikada skoru 67-59'a getirdi. Kalan bölümde skor avantajını koruyan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 82-71 galip ayrıldı.