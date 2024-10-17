Anadolu Efes ile Olympiakos maçı şimdiden merak ediliyor. İki takım THY Euroleague'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağına dair detayları araştırıyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Anadolu Efes-Olympiakos maçı yayın bilgisi...