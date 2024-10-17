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        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman ve saat kaçta? THY Euroleague Anadolu Efes-Olympiakos maçı hangi kanalda?

        Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman ve saat kaçta?

        Anadolu Efes-Olympiakos maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes, ligin 4. haftasında Olympiakos'u konuk edecek. Lacivert-beyazlı ekip, şu an 10. sırada bulunuyor ve bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Peki, Anadolu Efes ile Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 20:38 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:40
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        Anadolu Efes ile Olympiakos maçı şimdiden merak ediliyor. İki takım THY Euroleague'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağına dair detayları araştırıyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Anadolu Efes-Olympiakos maçı yayın bilgisi...

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        ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 18 Ekim 2024 Cuma günü Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

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        ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anadolu Efes - Olympiakos maçı S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        İKİ TAKIM AVRUPA LİGİ'NDE 50. KEZ KARŞILAŞACAK

        Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak.

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        İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

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