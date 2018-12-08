Anadolu Efes, İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile İTÜ Çekirdek bünyesinde desteklediği, proje geliştiren girişimciler arasından, ön kuluçka aşamasını bitiren üç girişimi 50’şer bin TL’lik Anadolu Efes Özel Ödülü ile ödüllendirdi.

İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimler arasından seçilen Akıllı Magnet, Intenseye ve Levitate girişimleri Anadolu Efes’in finansman desteğine hak kazandı. Girişimcilere ödülleri, 29 Kasım’da düzenlenen “Big Bang Start-Up Challenge” etkinliğinde takdim edildi.

Girişimcilik ekosistemine büyük önem verdiklerini belirten Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, "Sektörün gelişimi için yeni iş fikirlerinin başarılı bir şekilde hayata geçmesine olan inancımızla İTÜ ARI Teknokent ile işbirliği yaptık ve İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimcilerle yıl boyunca çok yakından çalıştık. Genç girişimcileri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Anadolu Efes Özel Ödülü'nü alan üç girişimden biri olan Akıllı Magnet, tüketicilerin telefonlarına yeni bir uygulama indirmesine gerek kalmadan, telefonların buzdolabı magnetlerine dokundurarak sipariş verilebilmesini sağlıyor. Ödül alan bir diğer girişim

Intenseye, yapay zeka tabanlı video analiz servisleri sunarken, Levitate ise giydirilebilir drone çekirdeği üreterek herhangi bir cismin replikasının uçurulmasına olanak sağlıyor.

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