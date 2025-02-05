Anadolu Efes, Panathianikos'la karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşılaşacak.

OAKA Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.

Yunanistan temsilcisi ise 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde 4. sırada bulunuyor.

Çift maç haftasında dün Anadolu Efes konuk ettiği Real Madrid'i 79-73 mağlup ederken, Panathinaikos AKTOR ise ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 91-90 yendi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada lacivert-beyazlı takım, Ergin Ataman'ın ekibini 93-67 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 862. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR müsabakasıyla Avrupa kupalarında 862. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 861 karşılaşmada 484 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 614. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 613 müsabakanın 327'sini kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.