Anadolu Efes Partizan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

Anadolu Efes Partizan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

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Anadolu Efes Partizan karşılaşması için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Sırbistan ekibi Partizan karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İşte, ligde günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Anadolu Efes Partizan maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...