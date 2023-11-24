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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes Partizan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes Partizan basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bilet fiyatları ne kadar?

        THY EuroLeague'de 10. hafta heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Ligdeki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, sahasında bu akşam Partizan ile kozlarını paylaşacak. Bir galibiyet serisi yakalamak isteyen lacivert beyazlılar, Partizan karşısına galibiyet parolasıyla yer alacak. İşte, Anadolu Efes Partizan basketbol maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 09:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:24
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        Anadolu Efes Partizan karşılaşması için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Sırbistan ekibi Partizan karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İşte, ligde günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Anadolu Efes Partizan maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...

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        ANADOLU EFES PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN?

        THY EuroLeague'de 5. hafta maçı olan Anadolu Efes Partizan basketbol karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

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        ANADOLU EFES PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anadolu Efes Partizan basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        ANADOLU EFES PARTIZAN MAÇI BİLET FİYATLARI

        Tribün T1 - 380,00 ₺

        Tribün T3 - 110,00 ₺

        Tribün T4 - 200,00 ₺

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        ANADOLU EFES KADROSU

        Ante Zizic - 26 yaş

        Beaubois Rodrigue - 35 yaş

        Elijah Bryant - 28 yaş

        Erten Gazi - 26

        Darius Thompson - 28

        5

        Tyrique Jones - 26

        Ercan Osmani - 25

        Will Clyburn - 33

        Derek Willis - 28

        Burak Yildizli - 29

        Erkan Yilmaz - 25

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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