Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 101-85 MAÇ SONUCU Basketbol Süper Ligi´nin 3´üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka´yı 101-85 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes´te 28 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois oldu. Anadolu Efes 3´üncü maçından da galibiyet ile ayrılırken, Pınar Karşıyaka 2´nci kez mağlup oldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.10.2023 - 23:10 Güncelleme: 14.10.2023 - 23:10 facebook

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