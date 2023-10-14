Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 101-85 MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Ligi´nin 3´üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka´yı 101-85 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes´te 28 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois oldu. Anadolu Efes 3´üncü maçından da galibiyet ile ayrılırken, Pınar Karşıyaka 2´nci kez mağlup oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu
ANADOLU EFES: Beaubois 28, Emre Melih Tunca 8, Clybrun 21, Thompson 8, Burak Can Yıldızlı 8, Hollatz 3, Ercan Osmanı 8, Erkan Yılmaz 13, Zizic 2, Salih Altuntaş 2
PINAR KARŞIYAKA: Furkan Haltalı 7, Hakan Sayılı 5, Mc Collum 26, Thomas Akyazılı, Martin 12, Hillard 7, Brown 23, Carey, Kenan Sipahi 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-19
DEVRE: 52-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-65