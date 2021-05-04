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Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes - Real Madrid maçı nerede?

Anadolu Efes-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu araştırılıyor. Anadolu Efes rakibini ilk iki maçta yenmiş ancak son 2 maçı kaybetmişti. Anadolu Efes bu maçı kazanıp adını Final Four’a yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes - Real Madrid maçı nerede?

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off 5. ve son maçında Anadolu Efes, bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlıyor. Final Four hedefiyle sahaya çıkacak olan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Müsabaka 4 Mayıs Salı günü saat 19:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 36 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 25 defa kazanan taraf oldu. Bu sezon oynanan 6 karşılaşmada ise 3-3'lük eşitlik var.

EFE'İN EUROLEAGUE'DE 725. MAÇI

Anadolu Efes Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 müsabakada 255 galibiyet ve 221 yenilgi yaşadı.

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