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Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Anadolu Efes-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifreli mi?

THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final karşılaşmaları için nefesler tutuldu, gözler Anadolu Efes- Real Madrid maçına çevrildi. Play-off çeyrek final karşılaşmalarının ilk maçında Real Madrid, Anadolu Efes'in misafiri olacak. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Anadolu Efes-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Basketbol meraklılarının heyecanla beklediği büyük gün geldi. THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finali için eşleşen Anadolu Efes- Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifreli mi?

ANADOLU EFES-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek finali için karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes-Real Madrid ilk maçı bu akşam (20 Nisan) saat 20.00'de başlayacak. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçlarında 3 galibiyet alan takım dörtlü finale yükselecek. Anadolu Efes-Real Madrid 2. maçı 22 Nisan Perşembe: 20.00'de, 3. maçı ise 27 Nisan Salı: 22.00'de gerçekleşecek. 3. maç Real Madrid'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Maç sonuçlarına göre eğer gerekli görülürse 4. maç 29 Nisan’da Madrid’de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

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