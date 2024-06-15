Anadolu Efes, Rolands Smits'i transfer etti
Anadolu Efes, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, Letonyalı uzun forvet Rolands Smits'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Giriş: 15.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:48
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Rolands Smits'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Smits, son iki sezonda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ta forma giydi.
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