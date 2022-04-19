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Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 64-48 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

Maçın ilk dakikalarında rakibini top kaybına zorlayan ve bunda başarılı olan Anadolu Efes, Moerman'ın üç sayılık basketiyle 4. dakikada 7-2 önde geçti. Oyunda dengeyi çabuk kuran ev sahibi ekip, Melli'nin üç sayılık basketiyle 11-11 beraberliği sağladı. Anadolu Efes'in hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren AX Armani Exchange Milan, ilk çeyreği 16-11 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna iyi savunma yaparak başlayan ve 7 dakikada 11-0'lık seri yapan Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada 22-16 üstünlük yakaladı. İtalya temsilcisi, Bentil'in basketiyle 18. dakikada 22-22 beraberliği yakalasa da Anadolu Efes, soyunma odasına 29-26 üstün durumda gitti.

İkinci yarıya da iyi savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (26-38) çıkardı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren lacivert-beyazlı takım, 3. periyodu 46-34 galip durumda tamamladı.

Son periyotta da iyi savunmayla oyunun kontrolünü elinde tutan Anadolu Efes, rakibini 64-48 yenerek seride hem 1-0 öne geçti hem de saha avantajını ele geçirdi.

İki takım arasında serinin ikinci maçı 21 Nisan Perşembe günü yine AX Armani Exchange Milan'ın evinde oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Garcia Carlos (İspanya), Damir Javor (Slovenya)

AX Armani Exchange Milan: Delaney 1, Grant, Shields 8, Tarczewski, Melli 10, Rodriguez 2, Hall 8, Hines 2, Bentil 9, Ricci, Daniels 8, Alviti

Anadolu Efes: Larkin 16, Micic 16, Anderson 4, Moerman 3, Dunston 9, Bryant 3, Pleiss 5, Singleton 7, Beaubois 1, Simon

1. Periyot: 16-11

Devre: 26-29

3. Periyot: 34-46

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