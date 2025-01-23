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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes'te ayrılık - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te ayrılık

        Anadolu Efes, Alman oyun kurucu Justus Hollatz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:27 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:27
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        Anadolu Efes'te ayrılık!
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        Anadolu Efes, 23 yaşındaki Alman oyuncu Justus Hollatz ile yolları ayırdı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Justus Hollatz ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

        Hollatz, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçta forma giydi ve 4,5 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 23 yaşındaki basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde ise 11 karşılaşmada ortalama 6 dakika 22 saniye sahada kalırken 0,7 sayı ortalamasıyla oynadı.

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