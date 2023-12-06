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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz 3 ay yok - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz 3 ay yok

        Anadolu Efes'in Panathinaikos'la oynadığı THY EuroLeague maçında omzundan sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi. Milli basketbolcunun 3 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:00
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        Efes'te Erkan Yılmaz 3 ay yok
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        Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle yaptığı maçta sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erkan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

        Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Erkan Yılmaz'ın 3 ay parkelerden uzak kalacağını bildirdi.

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