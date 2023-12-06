Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz 3 ay yok
Anadolu Efes'in Panathinaikos'la oynadığı THY EuroLeague maçında omzundan sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi. Milli basketbolcunun 3 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle yaptığı maçta sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erkan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.
Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Erkan Yılmaz'ın 3 ay parkelerden uzak kalacağını bildirdi.