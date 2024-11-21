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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes'te sakatlık - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te sakatlık

        Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:31
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        Anadolu Efes'te sakatlık!
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        Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'ndan kötü haber geldi.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun 3 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.

        Takım kaptanı Shane Larkin'in de THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

        Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Rodrigue Beaubois ile Darius Thompson'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Beko maçında eline aldığı darbe sonucu sakatlık yaşayan Vincent Poirier'nin ise Paris Basketbol maçında kadroda olacağı duyuruldu.

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