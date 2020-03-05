Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin 17 gün önceden tükendiği hatırlatıldı.

Anadolu Efes Kulübünün mobil uygulaması üzerinden bu karşılaşma için "Şanslı check-in" yapan Fan Club üyesi kadın taraftarlara birçok hediye verilecek.

Karşılaşma boyunca da kadın taraftarlar için pek çok etkinlik yapılacak. Ayrıca taraftarlar boyadıkları elleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Köşesi'ne de ellerinin izini bırakacak.