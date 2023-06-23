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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, "Çok genç bir sporcu olarak kapısından içeri girdiğin bu kulüpten, efsane bir kaptan olarak ayrılıyorsun. Verdiğin tüm emekler, gençlere aşıladığın tüm değerler için teşekkürlerimizi sunuyor, kaldırdığın onlarca kupanın gururuyla sana veda ediyoruz. 4 numara, takım kaptanı Doğuuuş Balbaaay." ifadelerine yer verildi.

Doğuş Balbay, 2011'den bu yana formasını giydiği Anadolu Efes'te 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları elde etti.