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HaberlerBasketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde zirvede!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta geride kalırken, Anadolu Efes zirveye oturdu.

Anadolu Efes

 

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. hafta maçları tamamlandı.

Sezona iyi başlayan son finalist Anadolu Efes, evinde Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı. Müsabakayı 104-75 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 9. galibiyetine ulaştı ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

Avrupa Ligi'nde üst üste 5. maçını kazanan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu ABD'li Shane Larkin, Bayern Münih karşısında 49 sayı kaydederek organizasyon tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise ağırladığı Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste ikinci, toplamda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertli ekip, 18 takımlı ligde averajla 13. sıraya yükseldi.

Geçen haftayı lider tamamlayan İspanyol takımı Barcelona ise sahasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 96-67 yenildi.

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko - Khimki (Rusya): 89-76

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Valencia: 76-73

ALBA Berlin (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 69-62

Panathinaikos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 100-68

Maccabi FOX (İsrail) - ASVEL (Fransa): 93-62

Zenit (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 71-86

Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 104-75

Olympiakos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 91-70

Barcelona (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 67-96

TakımOGMASYSAv.P
1. Anadolu Efes11929248537120
2. Barcelona11839118407119
3. Real Madrid11839198546519
4. Maccabi FOX117493983610318
5. CSKA Moskova11749238269718
6. Panathinaikos11749568886818
7. AX Armani Exchange Milan1174877880-318
8. Khimki1165932942-1017
9. Baskonia1156839840-116
10. Olympiakos1156853855-216
11. ASVEL1156768861-9316
12. Kızılyıldız mts1147784811-2715
13. Fenerbahçe Beko1147825869-4415
14. Valencia1147851896-4515
15. ALBA Berlin1147887944-5715
16. Bayern Münih1147852917-6515
17. Zalgiris1138802814-1214
18. Zenit1129785901-11614

 

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