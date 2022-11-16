Anadolu Efes, Barcelona'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

Barcelona ise yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Avrupa'da 775. maç

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 775. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 774 karşılaşmada 440 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 527. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 526 mücadelenin 283'ünü kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

İki ekip 2000'den bu yana THY Avrupa Ligi'nde 37. kez birbirine rakip olacak. Anadolu Efes ile Barcelona arasında daha önce yapılan 36 karşılaşmanın 12'sini lacivert-beyazlılar, 14'ünü İspanyol ekibi kazandı.